Суд Испании лишил мандатов Пучдемона и пятерых депутатов парламента Каталонии

ТАСС, 10 июля. Судья Верховного суда Испании Пабло Лларена распорядился во вторник приостановить работу в должности депутатов экс-главы правительства автономии Карлеса Пучдемона и еще пятерых его соратников по поддержке независимости Каталонии. Об этом сообщается на сайте Верховного суда королевства.

По ее информации, Карлес Пучдемон, Ориол Жункерас, Жорди Туруль, Рауль Ромева, Жозеп Руль и Жорди Санчес лишаются права сохранять за собой депутатские мандаты. Отмечается, что суд разрешил передать мандаты другим представителям их партий. Таким образом, баланс сил в парламенте региона не изменится.

Судья принял решение на основании того, что члены парламента являются "лицами, обвиняемыми в восстании, находящимися в заключении".

21 декабря 2017 года в Каталонии прошли парламентские выборы, по итогам которых трем политическим силам, поддерживающим разрыв с Испанией, досталось 70 из 135 кресел. Тем не менее из-за разногласий в рядах сепаратистов и судебных процессов в отношении ряда депутатов палата до сих пор не могла избрать будущего главу правительства региона.

Пучдемон бежал в Брюссель из Испании в конце октября прошлого года после проведения референдума о выходе Каталонии из состава Испании и провозглашения парламентом региона независимости. 25 марта он был задержан в Германии на пути из Финляндии в Бельгию после выдачи испанским судом европейского ордера на его арест по обвинениям в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств. Сейчас политик находится в ФРГ, по решению германского суда его выпустили на свободу под залог в €75 тыс.