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Полеты над Хельсинки будут ограничены на время визита президентов РФ и США

Международная панорама
10 июля, 18:08 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 10, июля. /ТАСС

Ограничение не коснется коммерческих рейсов, прибывающих в аэропорт или вылетающих из него

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 июля. /ТАСС/. Полеты воздушных судов и беспилотных летательных аппаратов над Хельсинки будут ограничены на время визита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило во вторник финское Агентство транспортной безопасности (Trafi).

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Полеты будут ограничены над Хельсинки и прилегающими к городу территориями в период с 06:00 по местному времени (совпадает с московским) воскресенья, 15 июля, до 08:00 вторника, 17 июля. Ограничения затронут как воздушные суда, так и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

В частности, движение воздушных судов будет полностью запрещено для беспилотников и частной малой авиации над центром Хельсинки и вблизи аэропорта Хельсинки-Вантаа, пояснил ТАСС старший комиссар Управления полиции Хельсинки Сами Хятёнен. Ограничение, продолжил он, не коснется коммерческих рейсов, прибывающих в аэропорт или вылетающих из него. "У них (самолетов - прим. ТАСС) всегда включены транспондеры, поэтому власти могут видеть, как они перемещаются", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, ограничения не коснутся авиацию, используемую военными, Погранохраной, полицией, таможней и другими госведомствами, а также вертолетов экстренных медицинских служб и воздушных судов, выполняющих полеты в соответствии с международными обязательствами Финляндии.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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