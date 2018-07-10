В Лондоне рассчитывают, что у Трампа останутся позитивные впечатления от визита в Британию

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Канцелярия британского премьер-министра рассчитывает, что у президента США Дональда Трампа, который заявил о политической нестабильности в Соединенном Королевстве, в итоге останутся самые позитивные впечатления от предстоящего визита в Великобританию. Об этом, по информации агентства Reuters, сообщил представитель премьера Терезы Мэй.

Во время общения с журналистами во вторник на военной базе Эндрюс под Вашингтоном глава Белого дома, отправлявшийся в продолжительное европейское турне, заявил, что Великобритания испытывает "в некоторой степени потрясения". Он заметил, что у него сложились "очень хорошие отношения" с британским премьер-министром, но при этом отметил, что будущее Терезы Мэй зависит не от него, а от британского народа.

Трамп также не исключил, что в ходе визита может встретиться с бывшим главой МИД королевства Борисом Джонсоном, который накануне подал в отставку из-за несогласия с правительственным планом переговоров с ЕС.