Экс-помощник Трампа по нацбезопасности продолжает сотрудничать со спецпрокурором по РФ

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн продолжает сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, который проводит расследование приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году. Это констатировал во вторник федеральный судья округа Колумбия Эммет Салливан во время слушаний, которые продлились всего 13 минут.

Флинн в начале декабря прошлого года признал в суде свою вину в даче ложных показаний, касающихся его бесед с послом РФ в США. В феврале прошлого года экс-помощник президента по нацбезопасности был вынужден оставить свой пост, так как не полностью проинформировал об этих беседах вице-президента Майкла Пенса.

Салливан указал на отсутствие причин для спешки в деле вынесения приговора. "Я не давлю", - сказал он, имея в виду завершение всех необходимых процедур и предложения по графику вынесения решения по делу, которые обе стороны должны были представить еще в конце января, однако затем решение этого вопроса было отложено.

Защита и обвинение в последние месяцы не были готовы согласовать сроки судебных заседаний, итогом которых станет вынесение вердикта по данному делу. Ранее они заявляли о неготовности сделать это в установленный срок и несколько раз просили перенести очередную "сверку часов" по данному вопросу. Судья добавил, что "не возражает" против задержек в этом вопросе. Он также отметил, что "Флинн сотрудничает со следствием".

Приговор вынесут осенью?

Адвокат Флинна Роберт Келнер сообщил, что подсудимый готов перейти к процессу вынесения приговора, в то время как представители Мюллера запросили еще время для завершения всех необходимых процедур. По данным телеканала CBS, вердикт, скорее всего, будет вынесен уже в сентябре.

Экс-помощник президента появился во вторник в зале суда впервые с тех пор, как семь месяцев назад признал свою вину. Перед зданием экс-помощника ждали протестующие, чьи взгляды на это дело были прямо противоположными. Одни призывали судебные органы "отправить за решетку" Флинна, другие же требовали снять с отставного генерала все обвинения.

В феврале прошлого года Флинн был вынужден оставить пост помощника президента по национальной безопасности из-за того, что не полностью проинформировал Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США. В начале декабря прошлого года Флинн признал в суде свою вину в даче ложных показаний, касающихся этих бесед.