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Силы обороны Эстонии заявили о нарушении границы российским самолетом

Международная панорама
10 июля, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Уточняется, что инцидент якобы произошел утром 10 июля в районе острова Вайндлоо

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ТАСС, 10 июля. Силы обороны Эстонии выступили с утверждением, что российский самолет нарушил во вторник воздушную границу Эстонии.

"Во вторник утром в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вторгся принадлежащий России самолет", - говорится в сообщении ведомства.

По ее утверждению, самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Его транспондер был включен, однако план полета не был представлен, а радиоконтакта с эстонскими авиадиспетчерами у самолета также не было.

По сообщению Сил обороны, МИД Эстонии вызвал во вторник посла России в Эстонии и вручил ему ноту в связи с инцидентом.

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