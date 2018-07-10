Силы обороны Эстонии заявили о нарушении границы российским самолетом

ТАСС, 10 июля. Силы обороны Эстонии выступили с утверждением, что российский самолет нарушил во вторник воздушную границу Эстонии.

"Во вторник утром в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вторгся принадлежащий России самолет", - говорится в сообщении ведомства.

По ее утверждению, самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. Его транспондер был включен, однако план полета не был представлен, а радиоконтакта с эстонскими авиадиспетчерами у самолета также не было.

По сообщению Сил обороны, МИД Эстонии вызвал во вторник посла России в Эстонии и вручил ему ноту в связи с инцидентом.