Telegraph: машину врача из города Суиндон проверят на наличие частиц отравляющего вещества

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Автомашина врача скорой помощи из города Суиндон отправлена в научно-техническую лабораторию минобороны в Портон-Дауне для прохождения тестов на наличие частиц нервно-паралитического вещества. Об этом сообщает во вторник газета The Daily Telegraph.

По ее информации, военные в защитном камуфляже и масках прибыли в дом проживающего в Суиндоне бывшего служащего Королевских ВВС Великобритании Кита Миллса. Он, как предполагается, был одним из врачей медицинской бригады, вызванной для оказания помощи британке Дон Стерджес, пострадавшей в инциденте в Эймсбери и позднее скончавшейся в госпитале, как полагают британские власти, от последствий контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок".

В результате военные изъяли стоявшую возле дома автомашину Audi белого цвета, принадлежащую Миллсу, и отправили ее в лабораторию. По информации газеты, сам Миллс прошел соответствующий тест, и наличия следов отравляющего вещества в его организме обнаружено не было, однако власти не могут исключать, что они могли остаться на одежде врача, а также в его автомобиле.

Таким образом, как отмечает издание, есть угроза, что отравляющее вещество, наряду с Солсбери и Эймсбери, могло распространиться и на третий город английского графства Уилтшир - Суиндон.