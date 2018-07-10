Мэй с нетерпением ждет визита Дональда Трампа

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Британский премьер-министр Тереза Мэй рассказала, что с нетерпением ждет визита в Соединенное Королевство президента США Дональда Трампа для обсуждения ряда тем, в том числе в области безопасности и торговли между двумя странами. Об этом Мэй заявила на пресс-конференции в британской столице в ответ на просьбу прокомментировать сказанные во вторник слова Трампа о политической нестабильности в Соединенном Королевстве.

"Я с нетерпением жду президента Трампа не только на саммит НАТО, который пройдет через несколько дней, но и когда он приедет в Великобританию в конце недели", - отметила Мэй, говоря о визите, намеченном на 13 июля.

"У нас есть много тем для обсуждения. Как вы знаете, у нас особые отношения с США, это наш самый старый и надежный партнер в области безопасности и обороны, мы будем говорить на эти темы, но также говорить о торговле, - сказала премьер. - Есть определенные вопросы между США и ЕС, учитывая введенные им [Трампом] пошлины на сталь и алюминий и ответные меры ЕС. Мы будем говорить в позитивной манере о том, как мы можем работать вместе в рамках наших особых отношений ради блага людей, живущих в Великобритании и США, и в более широком смысле".

Во время общения с журналистами во вторник на военной базе Эндрюс под Вашингтоном Трамп, отправившийся в продолжительное европейское турне, заявил, что Великобритания испытывает "в некоторой степени потрясения". При этом он отметил, что у него сложились "очень хорошие отношения" с британским премьер-министром.