В Азербайджане при пресечении акции протеста погибли двое полицейских

БАКУ, 10 июля. /ТАСС/. Двое сотрудников полиции погибли во вторник при пресечении несанкционированной акции протеста в азербайджанском городе Гянджа. Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана.

"С сожалением отмечаем, что при пресечении незаконных действий погибли двое офицеров полиции - заместитель начальника Главного управления города Гянджа полковник полиции Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Низаминского районного управления полиции полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов", - говорится в сообщении. Отмечается, что оба погибли от нанесенных им "радикальными элементами ударов колюще-режущими предметами".

Как отмечается в сообщении, 10 июля около 20:00 (19:00) "группа радикально настроенных религиозных лиц из 150-200 человек, собравшись перед административным зданием исполнительной власти города Гянджа, попыталась грубо нарушить общественный порядок".

"Игнорируя предупреждения сотрудников полиции, выполняющих свои служебные обязанности, участники незаконной акции оказали сопротивление стражам порядка, применив принесенные с собой тупые и колюще-режущие предметы", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, задержаны 40 участников незаконной акции, остальные - всего в акции участвовало до 200 человек - скрылись с места.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. "Принимаются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления и привлечения к ответственности всех участников и организаторов преступления", - говорится в сообщении.

По данным информационного портала Haqqin, акция проводилась в поддержку Юниса Сафарова, совершившего на прошлой неделе вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.

Дело о нападении на главу Гянджи

3 июля около 20:30 по местному времени (19:30 мск) было совершено вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи - второго по величине города республики - Эльмара Велиева и его телохранителя Гасыма Ашбазова, в результате чего оба получили огнестрельные ранения.

Нападавший - 35-летний гражданин России Юнис Сафаров - был задержан и разоружен сотрудниками полиции. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Попытка умышленного убийства в связи с осуществлением потерпевшим лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга" и "незаконное приобретение огнестрельного оружия". Для расследования случившегося была создана следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники прокуратуры, МВД и СГБ.

Правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти".

Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев.