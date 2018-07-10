НАТО продолжит готовить Грузию к членству в альянсе

ТБИЛИСИ, 10 июля. /ТАСС/. НАТО продолжит оказывать Грузии политическую и практическую помощь, а также заниматься подготовкой страны к членству в альянсе. Об этом во вторник в интервью Общественному телевидению Грузии в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он указал, что альянс "признает прогресс Грузии во многих направлениях, в том числе в сферах обороны и безопасности, в модернизации оборонных институтов".

Генсек заявил, что заявление по Грузии будет принято после встречи в Брюсселе 12 июля Североатлантического совета с Грузией и Украиной на уровне глав государств и правительств. "В заявлении мы скажем, что НАТО продолжит поддержку Грузии", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО вновь воздержался от конкретизации сроков, когда именно Грузию примут в альянс, указав, что для утверждения этого решения нужен консенсус всех 29 лидеров стран - членов НАТО. "Я не могу сказать, когда именно Грузия станет членом альянса, но точно знаю, что это произойдет. Это было заявлено на саммите в Бухаресте (в 2008 году - прим. ТАСС), это мы повторим и в нынешнем году", - сказал генсек.