Великобритания намерена закупить в США авиационные ракеты на $650 млн

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Пентагон направил во вторник в Конгресс США уведомление о намерении продать Великобритании авиационные ракеты на сумму $650 млн.

Как подчеркивается в заявлении, распространенном Управлением минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент не возражает против поставок Лондону такого рода вооружений.

Великобритания запросила 200 управляемых ракет класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120D AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), а также необходимые запасные части, оборудование, документацию и логистическую поддержку.

"Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность союзника по НАТО", - отмечается в заявлении.

По словам Пентагона, продажа этих систем вооружений Лондону "не приведет к изменению военного баланса в регионе".

Закон обязывает минобороны США уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.