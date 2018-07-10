Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Великобритания намерена закупить в США авиационные ракеты на $650 млн

Международная панорама
10 июля, 22:55 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 10, июля. /ТАСС

Всего Лондон запросил 200 управляемых ракет класса "воздух - воздух" средней дальности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Пентагон направил во вторник в Конгресс США уведомление о намерении продать Великобритании авиационные ракеты на сумму $650 млн.

Как подчеркивается в заявлении, распространенном Управлением минобороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности, Госдепартамент не возражает против поставок Лондону такого рода вооружений.

Великобритания запросила 200 управляемых ракет класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120D AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), а также необходимые запасные части, оборудование, документацию и логистическую поддержку.

"Предполагаемая продажа этих вооружений будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность союзника по НАТО", - отмечается в заявлении.

По словам Пентагона, продажа этих систем вооружений Лондону "не приведет к изменению военного баланса в регионе".

Закон обязывает минобороны США уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
2
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
3
В Верховной раде потребовали денонсировать договор о сотрудничестве с РФ в Азовском море
4
Крокодила-гиганта поймали в Австралии после десяти лет охоты
5
Минобороны опровергло публикации о потерях в Сирии
6
Минтруд: более 60 регионов выразили положительные мнения о законопроекте о пенсиях
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!