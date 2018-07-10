Лопес Обрадор проведет встречу с членами администрации Трампа в Мехико

МЕХИКО, 10 июля. /ТАСС/. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в пятницу проведет в Мехико встречу с несколькими членами администрации президента США Дональда Трампа. Об этом объявил во вторник помощник Лопеса Обрадора Марсело Эбрард, который, как ожидается, займет пост министра иностранных дел в будущем правительстве латиноамериканской страны.

"Делегацию возглавит госсекретарь США Майкл Помпео, будут присутствовать советник президента США Джаред Кушнер, министр финансов Стивен Мнучин", - сказал Эбрард. Он напомнил, что речь идет о визите вежливости. В ходе общения, как ожидается, будут обсуждаться вопросы миграции, экономического развития, а также ситуация вокруг переговоров о пересмотре условий Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Приход Трампа на пост президента США внес заметную напряженность в отношения Вашингтона и Мехико. Его намерение построить стену на совместной границе, риторика в отношении мигрантов и введение пошлин на импортируемую в том числе из латиноамериканской страны продукцию не пошли на пользу развитию двусторонних связей. Кроме того, до сих пор остается неясной судьба NAFTA, куда входят США, Мексика и Канада.

Тем не менее, Лопес Обрадор в ходе предвыборной кампании выступал за достижение договоренностей с Вашингтоном и говорил о готовности встретиться с Трампом. После победы на выборах политик провел телефонные переговоры с президентом США и рассказал, что главе Белого дома будет направлено приглашение на его инаугурацию, которая намечена на 1 декабря.