Госдеп: Иран использует свои посольства для организации терактов

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Иран использует свои посольства в качестве дипломатического прикрытия для организации терактов в разных странах. С таким утверждением во вторник выступил представитель Госдепартамента США, сопровождающий госсекретаря Майкла Помпео по пути из Абу-Даби в Брюссель.

"Делегация официальных лиц из Госдепартамента в течение трех дней проводила консультации в Саудовской Аравии, чтобы скоординировать оказание еще большего давления на Иран. Мы обсудили, как можем лишить Иран поступления доходов, которые он использует для терроризирования своего народа и других стран. Мы обсудили, как Иран использует свои посольства для организации терактов [в других странах]", - отметил представитель американского внешнеполитического ведомства в беседе с журналистами.

В качестве примера он привел срыв правоохранительными органами Бельгии плана организации теракта на конференции иранской зарубежной оппозиционной организации "Моджахедин-э халк" в пригороде Парижа. "К планированию взрыва бомбы на этой встрече был причастен дипломат из иранского посольства в Австрии, - заявил представитель Госдепартамента. - США призывают все страны в целях обеспечения своей безопасности внимательно изучить, чем занимаются дипломаты в иранских посольствах. Если Иран может спланировать теракт с применением бомбы в Париже, они (иранцы) могут спланировать теракты в любой другой стране".

"Мы призываем все страны проявлять бдительность, помнить о том, что Иран использует свои посольства в качестве дипломатического прикрытия для организации терактов", - утверждал представитель Госдепартамента.

Федеральная прокуратура Бельгии сообщила 2 июля, что полиция страны предотвратила теракт, который двое выходцев из Ирана планировали осуществить во Франции. Подозреваемые были задержаны в автомобиле в одной из коммун бельгийской столицы. При осмотре транспортного средства полиция обнаружила взрывчатку и детонатор. Позже стало известно, что во Франции арестованы трое подозреваемых в планировании того же теракта, а в Германии был задержан иранский дипломат из посольства в Вене, которые, предположительно, контактировал с подозреваемыми.

В свою очередь агентство AFP со ссылкой на МИД Ирана указало, что двое задержанных в Бельгии в связи с подготовкой теракта на встрече иранской оппозиционной партии "Моджахедин-э халк" в парижском пригороде Вильпент сами принадлежат к этой партии. Отмечается, что власти Исламской Республики Иран считают организацию террористической.