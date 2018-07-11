Футбол и встреча Путина и Трампа могут стать основными темами саммита НАТО в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Встреча между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, намеченная на 16 июля в Хельсинки, а также чемпионат мира по футболу в России, который посетили уже многие лидеры стран НАТО, с высокой степенью вероятности станут главными темами на саммите глав государств и правительств альянса в Брюсселе 11-12 июля. Этому будет способствовать и тот факт, что матч полуфинала между Великобританией и Хорватией в Лужниках в Москве пройдет прямо во время работы саммита.

Эти темы, естественно, не входят в официальную повестку дня встречи которая практически полностью предопределена, все решения согласованы. Это следует из заявлений генсека альянса Йенса Столтенберга, которые он сделал на двух пресс-конференциях до начала саммита во вторник.

Встреча США и России

Как заявил Столтенберг, НАТО приветствует предстоящую встречу президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, она соответствует политике альянса по отношению к РФ. "Я приветствую встречу президентов Путина и Трампа, которая полностью соответствует принципу НАТО в отношении России - диалогу и сдерживанию. НАТО верит в эффективность такого двойного подхода", - сказал он.

Генсек альянса в очередной раз подчеркнул, что НАТО не хочет холодной войны с Россией. "НАТО не хочет новой холодной войны, новой гонки вооружений. Россия - наш сосед, и она никуда не уйдет", - отметил Столтенберг.

По его словам, альянсу нужен диалог с Москвой. "Нам нужен диалог с Россией на различных уровнях для установления лучших отношений с Россией. Но даже без хороших взаимоотношений нам важно говорить с Россией, чтобы избежать рисков, недопонимания, инцидентов и несчастных случаев", - добавил он.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

ЧМ-2018

Футбольный матч между двумя странами НАТО - Великобританией и Хорватией - в Лужниках будет проходить прямо во время рабочего обеда лидеров стран альянса. За этим обедом они, в частности, должны обсуждать отношения с Россией, однако, поскольку в зале будет находиться большой экран, от этой дискуссии вряд ли следует ожидать хоть сколько-нибудь значительных результатов.

В пресс-службе НАТО ТАСС не стали комментировать, когда главы государств намерены делиться впечатлениями о футболе. "Лидеры государств альянса на саммитах НАТО могут затронуть любые темы. которые считают нужными", - отметили там.

"4 по 30"

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, одним из главных решений предстоящего саммита станет решение о создании к 2020 году 30 батальонов, 30 авиаэскадрилий 30 боевых кораблей, готовых осуществить боевое развертывание за 30 дней. Это должно обеспечить альянсу наличие второго эшелона, готового в течение 30 дней сменить в потенциальной зоне боевых действий Силы реагирования НАТО, если они когда- либо будут задействованы в боевой операции. При этом Столтенберг отметил, что речь идет не о формировании новых сил, а об увеличении уровня готовности существующих.

Включенные в состав инициативы "4 по 30" боевые группы будут оставаться в подчинении государств альянса, однако на ротационной основе будут находиться в готовности к развертыванию в случае вовлечения сил НАТО в военный конфликт.

Денежный вопрос

Вопрос выделения странами-членами НАТО средств на оборону уже второй год подряд будет в центре внимания саммита альянса в связи с приходом к власти президента США Дональда Трампа, который сразу же потребовал честного распределения финансового бремени. По словам Столтенберга, страны-члены НАТО в 2019 году достигнут рекордного увеличения своих военных расходов. "Союзники по НАТО в 2019 году достигнут рекордного увеличения расходов на оборону на миллиарды долларов", - сказал он.

Кроме того, Столтенберг заявил, что страны Евросоюза и Канада должны увеличить военные расходы на $266 млрд до 2024 года.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что увеличение расходов НАТО происходит не для того, чтобы угодить Вашингтону. "Союзники из ЕС и Канада должны увеличить расходы не для того, чтоб угодить США, но для безопасности собственных институтов. Причина заключается в том, что это необходимо. Сильная НАТО - это хорошо и для ЕС, и для США", - добавил Столтенберг.

Суммарные военные расходы альянса уже в 2017 году составили около $1 трлн, тогда как весь военный бюджет "угрожающей НАТО" России в 2018 году, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, не превышает $46 млрд, то есть в 20 раз меньше бюджета государств НАТО.

Членство Македонии

Как сообщил Столтенберг, страны - члены НАТО объявят на саммите о приглашении Македонии в альянс. "Я ожидаю, что после соглашения по поводу названия в прошлом месяце мы решим пригласить Скопье начать переговорный процесс по членству", - сказал он.

По словам генсека, Македония сможет стать 30-м членом НАТО после реализации этого соглашения. "Как только будет финализировано и реализовано соглашение по названию, мы сможем пригласить ее стать 30-м членом НАТО под новым названием Республика Северная Македония", - отметил Столтенберг.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.

Поддержка партнеров

На второй день саммита главам государств НАТО предстоит провести совместную встречу с президентами Украины и Грузии. Ей будут предшествовать совместные заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с лидерами Украины и Грузии. После этой встречи, на которую отведено примерно полтора часа, все 32 ее участника на уровне глав государств продолжат дискуссию на расширенной сессии членов возглавляемой НАТО коалиции по Афганистану.

Таким образом, НАТО организует формальную встречу с лидерами Украины и Грузии, но одновременно соблюдает вето Венгрии на созыв заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел и выше. Будапешт установил ограничение в начале этого года, добиваясь от Киева отмены поправок в закон "Об образовании", которые подрывают право обучаться на родном языке.

Выступая во вторник перед журналистами в Брюсселе, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Соединенные Штаты "были бы счастливы видеть Грузию членом НАТО, если сама Грузия решит это сделать и выполнит все условия". Но это зависит не от Тбилиси.

Как уточнил Столтенберг, НАТО не может назвать никаких конкретных сроков приглашения Грузии в альянс. "На саммите лидеры НАТО заявят, что альянс продолжит предоставлять поддержку Грузии, и выразят ей благодарность и за ее вклад в миссию в Афганистане. Никаких сроков для вступления мы пока назвать не можем", - отметил он на пресс-конференции перед саммитом.

В то же время он успокоил грузинских журналистов, отметив, что решение саммита НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года, которое гласит, что Украина и Грузия "со временем смогут вступить в альянс", останется в силе.

В этом году исполнилось 10 лет с момента принятия заявления, но, по оценкам чиновников НАТО, оно "остается актуально, как никогда".