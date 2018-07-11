Контактная группа по урегулированию конфликта на Украине проведет очередное заседание

МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины проведет в среду очередную встречу в Минске.

На прошлом заседании стороны договорились объявить с 1 июля перемирие в связи с началом уборки урожая. Однако, как заявили в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), режим прекращения огня был нарушен Киевом уже через девять часов после введения в действие, когда был обстрелян Докучаевск, а затем под Донецком ракетным ударом уничтожен "Камаз" и тяжело ранен водитель.

Продолжились обстрелы и в последующие дни. По данным ДНР, 6 июля украинские силовики вели огонь в направлении Широкино, на следующий день в результате обстрелов сгорел жилой дом в районе Горловки. Обстреливались Старомихайловка, Докучаевск, Саханка. В ЛНР 8 июля сообщили о переброске украинскими силовиками к линии соприкосновения разведгруппы в районе Светлодарска и группы снайперов к населенному пункту Желтое.

В этой ситуации полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил о необходимости новой формы контроля за обстановкой в регионе.

"Для достижения наибольшего эффекта от очередного перемирия мы предложили перевести традиционное заявление контактной группы из устного формата в письменное соглашение сторон, включающее в себя дополнительные меры контроля за перемирием, - заявил он. - Именно такой подход к введению перемирий обяжет стороны вооруженного конфликта к большей ответственности, а также станет дополнительной мерой контроля соблюдения перемирия".

Пока же, по словам Пушилина, "складывается впечатление, что минские соглашения распространяются и соблюдаются в одностороннем порядке".

Необходимость усилить контроль за соблюдением режима прекращения огня была отмечена и на последнем заседании в Минске спецпредставителем главы ОБСЕ Мартином Сайдиком. Он особо обратил внимание на актуальность применения дисциплинарных мер в случае нарушения режима тишины, подчеркнул обязательность отказа от наступательных действий и разведывательных операций, а также от применения ответного огня.

Обмен заключенных

На прошлой неделе украинская сторона заявила о намерении обсудить в Минске с привлечением контактной группы и гуманитарной подгруппы список заключенных, содержащихся в РФ и на Украине, которых стороны готовы передать друг другу на взаимных началах. Как сообщала 5 июля вице-спикер Ирина Геращенко, она планировала направить официальное письмо с таким предложением полпреду РФ Борису Грызлову.

В республиках Донбасса не согласны с обсуждением данной темы в рамках контактной группы. По словам представителя ЛНР Ольги Кобцевой, заявления украинской стороны о том, что им "принципиально освободить не только тех, кто остается на оккупированной территории, но и пленников Кремля", иначе как саботажем и попыткой очередного срыва переговорного процесса по обмену удерживаемыми лицами не назовешь". "Вопрос освобождения осужденных в РФ украинцев никак не подпадает под действие минских соглашений", - подчеркивают в республиках.

В то же время проблему обмена людьми, попавшими в плен в ходе конфликта в Донбассе, как того требуют минские соглашения, пока решить не удается. После крупного обмена удерживаемых лиц, проведенного в декабре, стороны никак не могут договориться о следующей передаче пленных, хотя обещали сделать это в самые сжатые сроки в начале года.

По последним данным, ДНР и ЛНР разыскивают на территории Украины 396 человек, из которых установлено местонахождение 174. В свою очередь Украина разыскивает на неподконтрольных территориях 138 человек, из которых установлены и документально подтверждены 43 пленных. При этом, как сообщил занимающийся этим вопросом с украинской стороны Виктор Медведчук, у Киева есть ряд вопросов в отношении отдельных лиц, разыскиваемых республиками Донбасса. Только после того, как все вопросы будут разрешены, можно будет, по его словам, "сформулировать официальную позицию относительно второго этапа обмена" и провести его в формате "всех установленных на всех установленных".

Возвращение политической повестки

Главной проблемой минских переговоров остается нежелание представителей Киева обсуждать политическую повестку. А в условиях вступления Украины в период подготовки к выборам президента (март 2019 года) надежды на изменение этой позиции, как считают эксперты, практически не остается.

По словам представителя ЛНР в политической подгруппе Родиона Мирошника, украинская сторона отказывается вести дискуссию по "формуле Штайнмайера" под тем предлогом, что этот вопрос в числе прочих рассматривается в нормандском формате. Между тем, как подчеркнул представитель ЛНР, обсуждение "нормандской четверкой" "совершенно не отменяет возможности рассмотрения и согласования этого вопроса в минском процессе".

На прошлом заседании контактной группы российская делегация призвала украинскую сторону конфликта не подчинять вопросы политического урегулирования в Донбассе фактически начавшейся на Украине кампании по выборам президента. "Нет никаких рациональных причин для упорного торможения реализации мер, четко обозначенных в минских соглашениях, - введения особого статуса Донбасса по "формуле Штайнмайера" и амнистии для всех участников конфликта с обеих сторон", - заявил тогда Грызлов. "Убежден, - сказал он, - что прогресс в политическом урегулировании объективно выгоден всем здоровым политическим силам Украины".

Тем временем политики на Украине также обращают внимание общества на то, что проблемы урегулирования конфликта в Донбассе становятся разменной монетой в начинающейся предвыборной борьбе. Так, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко недавно заявила, что глава государства Петр Порошенко, который, судя по опросам, имеет очень низкую поддержку населения, намеренно идет на обострение ситуации в зоне конфликта, чтобы получить возможность объявить в стране военное положение и тем самым отменить невыгодные для него выборы.