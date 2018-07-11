Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Высокий суд Бразилии подтвердил, что экс-президент Лула да Силва останется в тюрьме

Международная панорама
11 июля, 0:33 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 11, июля. /ТАСС

Ранее судья апелляционного суда второй инстанции Рожериу Фаврету постановил освободить бывшего главу государства, но его решение вскоре отменили

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 июля. /ТАСС/. Высокий суд Бразилии (предпоследняя инстанция, выше нее находится только Федеральный верховный суд - прим. ТАСС) подтвердил во вторник, что экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва продолжит отбывать наказание по делу о коррупции. Как сообщил телеканал Globo, соответствующее решение приняла председатель этого органа Лаурита Ваз.

Смотрите также

Председатель суда в Бразилии отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Силвы

Освободивший Лулу да Силву судья требует исполнить это решение вопреки протесту коллеги

Globo: бразильский судья отменил решение об освобождении экс-президента Лулы да Силвы

В воскресенье судья апелляционного суда второй инстанции Рожериу Фаврету во время дежурства удовлетворил ходатайство об освобождении Лулы да Силвы из тюрьмы. Он аргументировал свое решение тем, что в деле бывшего главы государства появились новые факты - политик был провозглашен левой Партией трудящихся возможным кандидатом на высший государственный пост (официально кандидатуры политиков будут регистрироваться только в августе).

Однако уже через несколько часов председатель апелляционного суда Карлос Эдуарду Томпсон Флорес отменил решение Фаврету. По его мнению, последний не обладал полномочиями для вынесения соответствующего вердикта. К такому же выводу пришел и Высокий суд, в который поступила апелляция на решение Томпсона Флореса. "Я подтверждаю, что рассмотрение дела, которым уже занимался этот Высокий суд, а также Федеральный верховный суд, не входит в сферу компетенции дежурного судьи, в данном случае Фаврету", - отметила судья Ваз.

Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции 7 апреля. Он стал первым экс-президентом Бразилии, который был заключен в тюрьму по итогам уголовного процесса. В конце января апелляционный суд подтвердил обвинительный приговор по делу политика, увеличив назначенный ему срок тюремного заключения с девяти лет и шести месяцев до 12 лет и одного месяца. По данным социологических опросов, проведенных в преддверии октябрьских президентских выборов, Лула да Силва является фаворитом избирательной гонки вопреки вердикту и заключению под стражу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лула да Силва, Луис Инасиу
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внук Брежнева умер в Крыму
2
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
3
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
4
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
5
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!