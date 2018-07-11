СБ ООН назвал историческим шагом подписание декларации между Эфиопией и Эритреей

ООН, 11 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН считает подписание декларации о мире и дружбе между Эфиопией и Эритреей историческим шагом, который будет иметь позитивные последствия для всего региона. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении.

"Страны СБ приветствовали намерение обеих стран возобновить дипломатические связи и открыть новую главу сотрудничества и партнерства", - отмечается в документе.

Как отметили страны Совбеза, подписание декларации является "историческим и значимым шагом со значительными позитивными последствиями для Африканского Рога и всего региона".

"Члены Совета Безопасности также приветствуют намерение Эритреи и Эфиопии совместно работать в интересах региональной безопасности и надеются на активное участие Эритреи в работе Межправительственной организации по развитию", - подчеркивается в заявлении.

Страны Совбеза подтвердили свою готовность поддерживать работу Эфиопии и Эритреи по реализации подписанной декларации.

8 июля премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед провел в столице Эритреи переговоры об урегулировании территориального спора с президентом страны Исайясом Афеворки. В министерстве информации Эритреи назвали этот визит историческим, отметив, что встреча лидеров двух стран является первой в своем роде за 20 лет и знаменует новую эру мира и сотрудничества. По итогам встречи Ахмед и Афеворки подписали совместную декларацию о мире и дружбе.