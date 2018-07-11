Замгоссекретаря США по политическим делам назначен американский посол в Пакистане

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп принял решение выдвинуть на пост заместителя госсекретаря США по политическим делам кандидатуру нынешнего американского посла в Пакистане Дэвида Хейла. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Белого дома.

Замгоссекретаря США по политическим делам - третья по значимости должность в иерархии американского внешнеполитического ведомства. Вакантной она стала в связи с выходом на пенсию Томаса Шэннона. Он вместе с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым возглавлял двустороннюю рабочую группу, которая пытается устранять раздражители в отношениях Москвы и Вашингтона.

Хейл является кадровым дипломатом, в качестве посла в Исламабаде он был утвержден в августе 2015 года. До этого был послом в Ливане (в 2013-2015 гг.) и Иордании (2005-2008 годы).

В прошлом Хейл работал в центральном аппарате Госдепартамента, будучи спецпосланником по вопросам мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Являлся также заместителем помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока, находился в долгосрочных загранкомандировках в Тунисе, Саудовской Аравии, на Бахрейне. Он окончил Джорджтаунский университет, владеет арабским языком.

В новом качестве кандидатура Хейла должна быть утверждена Сенатом Конгресса США.