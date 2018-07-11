Пенс рассказал, что Трамп на встрече с Путиным будет искать сферы для взаимодействия

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет пытаться найти возможности для улучшения отношений между странами и определить области для совместной работы. Об этом заявил во вторник вице-президент США Майкл Пенс в интервью телеканалу Fox News.

Пенсу был задан вопрос о том, является ли президент РФ "врагом или другом". "Президент ясно дал понять, что у нас есть интересы, которые сталкиваются с российскими", - ответил он. Вместе с тем, по словам Пенса, "это не меняет того факта", что США и РФ "нужно найти способ работать в сферах, представляющих общие интересы, над поиском долгосрочного решения в Сирии". "У нас есть вопросы, касающиеся Украины, между нашими странами существуют и иные вопросы", - добавил он.

"Президент Трамп много раз говорил, что он верит в диалог. Он верит в то, что нужно встречаться с лидерами других государств и пытаться определить, где мы можем добиться прогресса в отношениях. И, думаю, он едет на саммит, будучи в значительной степени настроенным на это", - констатировал Пенс.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят непростые вопросы, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.