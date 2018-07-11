Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: посольство США в Гаити запросило дополнительную охрану из-за беспорядков

Международная панорама
11 июля, 3:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, июля. /ТАСС

В республике происходят массовые акции протеста, вызванные повышением цен на бензин, дизельное топливо и керосин

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Американское посольство в Республике Гаити запросило у Госдепартамента выделения дополнительной охраны из-за продолжающихся в стране беспорядков. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

По сведениям его источников, для выполнения данной задачи в Гаити отправлен отряд морских пехотинцев США в составе 13 человек. Кроме того, внешнеполитическое ведомство США согласилось выделить для охраны дипмиссии еще одну группу сотрудников службы безопасности, численность которой пока не уточняется. Сотрудникам посольства предписано не выходить не улицу.

Госдепартамент ранее рекомендовал американцам воздержаться от поездок в Гаити. В заявлении ведомства отмечается, что в настоящее время в республике "происходят массовые гражданские беспорядки и манифестации, сопровождающиеся актами насилия". Протесты в стране начались ранее в этом месяце после того, как правительство объявило о резком повышении цен на бензин, дизельное топливо и керосин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Гаити
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внук Брежнева умер в Крыму
2
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
3
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
4
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
5
США подготовили новый список товаров из Китая на $200 млрд для введения пошлин
6
Более половины регионов поддержали проект пенсионной реформы
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!