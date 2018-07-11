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США не будут пересматривать ключевые элементы своей стратегии в Афганистане

Международная панорама
11 июля, 3:19 дата обновления: 11 июля, 3:46 UTC+3

В Белом доме подчеркнули, что надеются на более активную роль союзников в военной кампании

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© U.S. Marine Corps via AP

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Американское правительство не собирается подвергать всеобъемлющему пересмотру центральные элементы своей военно-политической стратегии нормализации обстановки в Афганистане. С таким заверением выступила во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, комментируя материал информационного агентства Reuters о подготовке администрацией США нового пересмотра своей политики, направленной на урегулирование в Афганистане.

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"Мы регулярно проводим обзоры своих стратегий, изучая их эффективность и внося необходимые коррективы, чтобы убедиться, что ресурсы США используются наиболее рациональным образом. [Однако] мы не планируем производить всеобъемлющий пересмотр ключевых элементов своей стратегии, подобный тому, который был осуществлен минувшим летом", - сказала сотрудник СНБ. Она имела в виду выработку Вашингтоном в прошлом августе новой стратегии нормализация положения в Афганистане. Несмотря на реализацию этого нового плана, ситуация в Афганистане продолжает оставаться фактически тупиковой.

По словам представителя СНБ, зарубежные "союзники и партнеры [США] существенно увеличили за прошлый год вклады" в операцию в Афганистане. "К миссии НАТО [в этой стране в Юго-Западной Азии] присоединились еще двое партнеров, начавших принимать участие в операции", - отметила представитель Белого дома. Тем не менее, подчеркнула она, Вашингтон "ожидает, что союзники и партнеры будут нести справедливую часть бремени в Афганистане, продолжая увеличивать финансовые вклады и вклады войсками" в данную военную кампанию.

"Мировое сообщество по-прежнему привержено поддержке афганских сил по мере их движения к урегулированию конфликта, <...> направляемому самими афганцами. Администрация [США] сохраняет приверженность стратегии, которая зависит от [конкретных] условий [на этом театре военных действий]", - заявила представитель СНБ.

При этом она утверждала, что радикальному движению "Талибан" (запрещено в России) не удастся одержать верх в войне в Афганистане, применяя тактику затягивания времени в расчете на уход войск США. "[Движению] "Талибан" не удастся нас переждать. Мы воодушевлены июньским прекращением огня, и мы поддерживаем афганское правительство, которое стремится положить конец войне политическими средствами", - добавила представитель СНБ.

США воюют в Афганистане с октября 2001 года, что обошлось американской казне, по оценкам Пентагона, уже более чем в $680 млрд. В ходе этой кампании погибли около 2,35 тыс. американских военнослужащих, еще свыше 20 тыс. получили ранения. Операция в Афганистане стала самым продолжительным военным конфликтом, в котором когда-либо принимали участие Соединенные Штаты.

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