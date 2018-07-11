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США приветствовали решение Китая позволить вдове правозащитника Лю Сяобо покинуть страну

Международная панорама
11 июля, 4:28 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 11, июля. /ТАСС

Лю Ся поместили под домашний арест после того, как в 2010 году она навестила своего мужа после присуждения ему Нобелевской премии

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ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила во вторник, что администрация президента Дональда Трампа положительно расценила решение Пекина позволить вдове китайского правозащитника Лю Сяобо покинуть страну.

"Мы приветствуем то, что китайские власти освободили из-под домашнего ареста Лю Ся - вдову лауреата Нобелевской премии мира - и позволили ей покинуть Китай, чего она давно желала. Мы призываем Китай освободить всех узников совести и с уважением относиться к соблюдению прав человека и основополагающих свобод", - написала Науэрт в своем Twitter.

Ранее представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что Лю Ся отправилась в Германию на лечение, и это было ее собственное желание.

Лю Ся поместили под домашний арест в 2010 году после того, как она навестила своего мужа в тюрьме после вручения тому Нобелевской премии.

Нобелевский комитет 8 октября 2010 года присудил Лю Сяобо премию мира за "долгую и ненасильственную борьбу за основополагающие права человека в Китае". МИД Китая назвал это решение "кощунством по отношению к Нобелевской премии мира" и заявил, что "дело Лю Сяобо не имеет ничего общего со свободой слова и проблемой прав человека".

По словам Лю Ся, Лю Сяобо посвятил эту награду "всем погибшим в выступлениях в поддержку демократии на площади Тяньаньмэнь". Правозащитник умер 13 июля 2017 года в одной из больниц города Шэньян (провинция Ляонин) от рака печени.

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