США приветствовали решение Китая позволить вдове правозащитника Лю Сяобо покинуть страну

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила во вторник, что администрация президента Дональда Трампа положительно расценила решение Пекина позволить вдове китайского правозащитника Лю Сяобо покинуть страну.

"Мы приветствуем то, что китайские власти освободили из-под домашнего ареста Лю Ся - вдову лауреата Нобелевской премии мира - и позволили ей покинуть Китай, чего она давно желала. Мы призываем Китай освободить всех узников совести и с уважением относиться к соблюдению прав человека и основополагающих свобод", - написала Науэрт в своем Twitter.

We welcome news that Chinese authorities released Liu Xia, widow of Nobel laureate Liu Xiaobo, from house arrest and allowed her to leave #China as she long wished. We urge China to release all prisoners of conscience and respect the human rights and fundamental freedoms of all. — Heather Nauert (@statedeptspox) 11 июля 2018 г.

Ранее представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что Лю Ся отправилась в Германию на лечение, и это было ее собственное желание.

Лю Ся поместили под домашний арест в 2010 году после того, как она навестила своего мужа в тюрьме после вручения тому Нобелевской премии.

Нобелевский комитет 8 октября 2010 года присудил Лю Сяобо премию мира за "долгую и ненасильственную борьбу за основополагающие права человека в Китае". МИД Китая назвал это решение "кощунством по отношению к Нобелевской премии мира" и заявил, что "дело Лю Сяобо не имеет ничего общего со свободой слова и проблемой прав человека".

По словам Лю Ся, Лю Сяобо посвятил эту награду "всем погибшим в выступлениях в поддержку демократии на площади Тяньаньмэнь". Правозащитник умер 13 июля 2017 года в одной из больниц города Шэньян (провинция Ляонин) от рака печени.