СМИ: зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён посетил Москву

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён 10 июля прилетел с визитом в Москву. Об этом в среду сообщил телеканал Nippon TV.

Корреспондент телеканала снял кадры, на которых видно, как Ли Су Ён садится в машину посольства КНДР в одном из аэропортов российской столицы. Nippon TV при этом не указывает в каком именно.

Куда далее проследовал зампред Трудовой партии Кореи и с кем именно встречался в Москве неизвестно. Телеканал предполагает, что его визит мог быть связан с необходимостью провести консультации для подготовки возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Ли Су Ён входил в состав делегации КНДР на переговорах между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре 12 июня.

Ранее приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом передал глава МИД Сергей Лавров во время своего визита в Пхеньян. Позднее на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом в Москве президент России Владимир Путин еще раз подтвердил это приглашение. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков позднее пояснил журналистам, что возможность визита лидера КНДР в РФ в привязке к Восточному экономическому форуму во Владивостоке рассматривается как один из вариантов.