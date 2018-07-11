Канада доведет численность своего военного контингента в Латвии до 540 человек

ОТТАВА, 11 июля. /Корр.ТАСС Даниил Студнев/. Канада намерена увеличить численность своего контингента в составе батальона НАТО в Латвии с 455 до 540 военнослужащих. Об этом говорится в заявлении канадского премьер-министра Джастина Трюдо по итогам встречи в Риге с его латышским коллегой Марисом Кучинскисом, которое во вторник опубликовала пресс-служба главы правительства Канады.

"Канада будет оставаться сильным и надежным союзником [Латвии]", - сказал он. В этой связи, продолжил премьер-министр, Оттава намерена увеличить число своих военных в республике с 455 до 540 человек.

Также Трюдо по итогам переговоров с Кучинскисом заявил, что Канада продлит свое руководство батальоном НАТО в Латвии до марта 2023 года. Текущий мандат на руководство натовской группировкой у Канады истекает в апреле 2019 года.

На саммите альянса в Варшаве в июле 2016 года было принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала 2017 года. Латвийский батальон возглавила Канада, литовский - Германия, эстонский - Великобритания, польский - США.

Численность натовской группировки в Латвии составляет более 1 тыс. человек. В ее состав входят военнослужащие из Албании, Канады, Испании, Италии, Польши и Словении. Оттава направила в республику 455 пехотинцев, бронемашины и разведывательный взвод.

Постоянный представитель России при альянсе Александр Грушко ранее заявил, что решение о развертывании батальонов альянса в Восточной Европе не соответствует Основополагающему акту Россия-НАТО.