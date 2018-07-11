Владельцы автомобилей с иностранными номерами перекрыли центр Киева

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Несколько тысяч автомобилей с европейскими номерами перекрыли движение в правительственном квартале украинской столицы.

Протестующие требуют принять закон, который позволит растаможить автомобили из стран ЕС и снизить налоговую нагрузку при ввозе иномарок на Украину.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, транспортное движение встало почти полностью. Автомобили с иностранной регистрацией блокируют движение на несколько километров - от площади Славы до Верховной рады и Дома правительства. Полиция рекомендует водителям объездные пути. Проезжают только автомашины правительства и депутатов Рады.

"Мы собираемся устроить бессрочную акцию у стен Верховной рады, пока не будут решены наши проблемы", - сказал один из водителей, представившись Анатолием. Активисты общественной организации "Автоевросила", по его словам, планируют масштабную акцию протеста с участием более 5 тыс. участников. В перспективе они планируют блокировать дороги в столичные аэропорты Борисполь и Жуляны, а также перекрыть основные трассы по всей Украине.

Легализация за умеренную плату

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией давно добиваются легализации своих транспортных средств. До этого они уже пикетировали здание Рады и кабинета министров, а также неоднократно перекрывали погранпереходы в Закарпатской и Львовской областях. В январе владельцы автомобилей с европейскими номерами заблокировали все основные дороги, ведущие в центр Киева. Однако их проблемы не решаются.

Протестующие требуют введения простого и доступного механизма легализации ввезенных автомобилей (установление ставки платежей в бюджет в пределах 15-30% от стоимости автомобиля - прим. ТАСС) и введения моратория на действие экологических норм Евро-5 как условия ввоза и регистрации подержанных автомобилей на Украине.

Председатель комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина ранее отмечала, что ввезенные на Украину легковые автомобили с иностранной регистрацией при переходе на украинские номера обойдутся их фактическим владельцам от €1 тыс. до €1,4 тыс. По словам Южаниной, соответствующие изменения будут внесены в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодексы. Однако Рада пока не рассмотрела ни один из документов.

Предусмотрены штрафы и изъятие автомобиля

Сейчас в Верховной раде зарегистрированы законопроекты, призванные уменьшить стоимость импортных авто и поставить точку в истории с их нелегальным ввозом. Предлагается значительно повысить штрафы для тех, кто продолжит выбирать схему уклонения от растаможивания транспортного средства. Во-первых, вводится ограничение на количество машин, которые можно ввозить без денежного обеспечения. Нерезидент сможет без денежного обеспечения ввезти в режиме временного ввоза только один автомобиль. Ввоз следующих легковых транспортных средств предусматривает наличие гарантии.

Гарантом может быть финансовое учреждение, которое возьмет на себя обязательство уплатить сумму всех таможенных платежей, если авто не будет вывезено. Во-вторых, усиливается ответственность за нарушение таможенных правил. Лицо, которое ввозит на Украину автомобиль в режиме транзита или осуществляет временный въезд, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам или разукомплектовывать его. Также ему будет запрещено использовать такой автомобиль в предпринимательской деятельности или для получения дохода, например, для работы в такси. За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы и даже изъятие автомобиля.

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), в 2017 году на Украину ввезено более 170 тыс. авто с иностранной регистрацией. При этом в ГФС отмечают, что в течение 2016 года украинцы ввезли свыше 148 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией в режиме "временного ввоза" и транзита, а в 2014-2015 годах - свыше 175,5 тыс.