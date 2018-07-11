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Трамп назвал Германию заложницей российского газа

Международная панорама
11 июля, 10:28 дата обновления: 11 июля, 11:00 UTC+3

Президент США заявил, что Вашингтон защищает Берлин, а тот отдает миллиарды долларов "в сундуки России"

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© Al Drago/Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил с критикой стран НАТО, одобривших строительство газопровода "Северный поток - 2". До рабочего завтрака с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе Трамп в разговоре с журналистами резко критиковал Германию, назвав ее заложницей России.

"Это крайне прискорбно, что Германия заключает газовую сделку с Россией, - заявил он. - Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны, а между тем ряд государств заключает соглашение с Россией на строительство газопровода".

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Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

"Мы должны защищать вас [от России], а вы отдаете миллиарды долларов в сундуки России, - продолжил он. - Германия находится у них [России] в заложниках. Мы определенно должны обратить на это внимание".

"Германия полностью контролируется Россией. После строительства нового трубопровода более 70% поставок природного газа будут поступать из России," - заявил он. Президент США также напомнил в этой связи, что ФРГ "платит в бюджет НАТО только 1% от своего ВВП", а также о том, что глава совета директоров компании Nord Stream 2 - бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

"Скажите мне, это справедливо? - заявил Трамп. - Это неприемлемо!" Он отметил, что "Германия - это богатая страна" и что, по его мнению, Берлин может "увеличить свои военные расходы немедленно".

Реализация проекта "Северный поток - 2" неприемлема для США, подчеркнул Трамп.

"Северный поток - 2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

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"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода "Северный поток", связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход транзитных государств: Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран.

 

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