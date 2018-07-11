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Guardian: Великобритания увеличивает численность своих военнослужащих в Афганистане

Международная панорама
11 июля, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Британский контингент в стране вырастет почти до 1100 человек

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ТАСС, 11 июля. Лондон накануне саммита НАТО (11-12 июля) принял решение направить в Афганистан 440 военнослужащих, доведя численность британского контингента в этой стране почти до 1100 человек.

Об этом сообщает в среду газета The Guardian, которая приводит выдержки из готовящегося выступления премьер-министра Терезы Мэй на встрече лидеров стран альянса в Брюсселе.

"НАТО имеет сейчас такое же жизненно важное значение, как и в прошлом, - говорится в заявлении главы британского кабинета. - Альянс может полагаться на Великобританию, которая показывает пример не только в уровне ассигнований на оборону (2% от ВВП), но и в предоставлении самых современных возможностей для операций по всему миру".

Как пояснили ранее в минобороны Соединенного Королевства, Лондон "сохраняет приверженность миссии НАТО по поддержанию мира, не связанной с боевыми действиями".

Великобритания ввела войска в Афганистан в октябре 2001 году с санкции резолюции СБ ООН, учредившей Международные силы содействия безопасности (МССБ или ISAF). С 2003 года МССБ переданы под командование НАТО. В общей сложности более 140 тыс. британских военных прошли службу в Афганистане, а еще пять лет назад контингент Соединенного Королевства по числу военнослужащих уступал лишь американскому и насчитывал почти 10 тыс. человек.

С 2001 года в Афганистане погибли более 450 военных Великобритании. Всего МССБ потеряли свыше 3 тыс. 500 солдат и офицеров.

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