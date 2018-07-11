Глава МИД Турции назвал приобретение Анкарой российских С-400 необходимостью

БРЮССЕЛЬ 11 июля. /ТАСС/. Решение Турции о приобретении российских зенитных ракетных систем С-400 связано со срочной необходимостью по защите страной своего воздушного пространства.

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Об этом заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на форуме NATO Engages, проходящем в рамках саммита НАТО в Брюсселе.

"Турция является суверенным государством, которое должно принимать все меры для защиты своих границ", - отметил он.

"Мы хотели приобрести подобные системы у США в течение 10 лет, однако эти попытки так и не увенчались успехом, - сказал Чавушоглу. - Турция также обращалась к другим союзникам по НАТО, но безуспешно. Поэтому мы приняли российское предложение".

Министр также подчеркнул, что не верит в санкции, однако если кто-то из союзников пойдет на такой шаг, то Анкара не оставит его без ответа.