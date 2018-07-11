Суд ФРГ приговорил обвиняемую по делу о неонацистах Беате Чепе к пожизненному заключению

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Участница немецкой неонацистской группировки "Национал-социалистическое подполье" (НСП) Беате Чепе признана виновной в 10 убийствах и приговорена к пожизненному заключению. Соответствующий приговор вынес в среду Высший земельный суд в Мюнхене. Трансляцию заседания вел новостной канал Die Welt.

Судьи указали на особую тяжесть совершенных Чепе преступлений и удовлетворили запрос федеральной прокуратуры, требовавшей пожизненного заключения. Кроме того, к разным срокам лишения свободы приговорены еще четыре пособника НСП. В частности, Ральф Вольлебен, который доставал оружие для членов группировки, получил 10 лет тюрьмы.

Еще один обвиняемый приговорен к 2,5 года, а двое - к трем годам лишения свободы каждый.

Приговор ставит точку в длившемся более пяти лет судебном процессе над неонацистами. Не исключено, что адвокаты Чепе обжалуют его; они настаивали на том, что обвиняемая лишь несет ответственность за поджог при отягчающих обстоятельствах и пособничество в грабеже в нескольких случаях. В то же время они утверждали, что их подзащитная не участвовала в убийствах и нападениях НСП. В случае обжалования приговор изучит Верховный суд ФРГ.

Группировка НСП была создана в 1998 году. Ее костяк составляли три человека - Беате Чепе, Уве Мундлос и Уве Бенхардт. Предполагается, что с 2000 по 2007 год они убили на территории ФРГ восемь турок и одного грека, а также женщину-полицейского, при этом оставаясь вне поля зрения контрразведки. В 2011 году правоохранительные органы лишь случайно вышли на след группировки. Мундлос и Бенхардт в конечном итоге застрелились, а Чепе сама явилась в полицию, попытавшись предварительно скрыть важные улики.