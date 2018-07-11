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Скотленд-Ярд не гарантирует, что виновных в отравлениях в Солсбери и Эймсбери найдут

Международная панорама
11 июля, 12:59 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 11, июля. /ТАСС

Глава контртеррористического подразделения полиции Нил Басу при этом заявил, что у него нет гарантий того, что нигде в графстве Уилтшир не осталось следов отравляющего вещества

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ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу не может гарантировать, что следствие сможет установить людей, виновных в отравлениях нервно-паралитическим веществом в Солсбери и Эймсбери. Он заявил об этом на встрече во вторник с населением графства Уилтшир по теме произошедших на его территории инцидентов. Слова Басу приводятся в распространенном в среду заявлении полиции.

"Огромная ответная операция с привлечением различных ведомств была начата после того инцидента [с отравлением в марте в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии], чтобы идентифицировать тех, кто причастен к этому отвратительному поступку на британской земле, чтобы определить любые места, которые могли быть заражены нервно-паралитическим веществом и сделать жизнь безопасной для тех, кто посещает, работает или живет в Солсбери или в соседних районах", - заявил Басу.

"Я бы очень хотел прямо сейчас заявить вам, что мы установили личности виновных и поймали их, что мы абсолютно уверены в том, что нигде в графстве не осталось следов отравляющего вещества. Жестокая реальность, однако, такова, что в настоящий момент я не могу дать вам таких заверений или гарантий", - признал представитель столичной полиции.

44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Вечером 8 июля Скотленд-Ярд сообщил о том, что Стерджес умерла и что следователи открыли дело об убийстве. Ранее ведущее расследование инцидента в Эймсбери контртеррористическое подразделение полиции Лондона выступило с утверждением, что Стерджес и Роули подверглись воздействию "Новичка".

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