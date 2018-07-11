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Столтенберг: непосредственной угрозы членам НАТО со стороны РФ нет

Международная панорама
11 июля, 12:46 дата обновления: 11 июля, 13:17 UTC+3

Генсек НАТО также призвал к диалогу с Москвой в условиях высокой напряженности в отношениях

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

© Sean Gallup/Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. НАТО не видит непосредственной угрозы странам - членам альянса со стороны России. Об этом заявил в среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, выступая перед открытием саммита военно-политического блока на экспертном форуме NATO Engage.

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"Мы не видим никакой непосредственной угрозы в отношении какого-либо члена альянса, но видим все более решительные действия России, которая использовала силу против своих соседей", - отметил он.

"Мы не признаем аннексию Крыма, мы не признаем [российскую] пропаганду, действия в киберпространстве, вмешательство в выборы, мы видели инцидент в Солсбери. Но я не считаю это аргументами для изоляции России. Я убежден, что особенно в условиях, когда напряженность высока, нам необходим диалог с Россией", - сказал он.

"Россия - это наш сосед, Россия никуда не денется, и нам нужен диалог с Россией", - добавил Столтенберг.

Ранее генсек неоднократно отмечал, что даже если в отношениях НАТО с Россией не наступит улучшения, то контакт с Москвой необходим, чтобы не допустить неконтролируемой эскалации отношений.

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