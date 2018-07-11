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Британская полиция допросила пострадавшего при отравлении в Эймсбери

Международная панорама
11 июля, 13:12 дата обновления: 11 июля, 13:47 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 11, июля. /ТАСС

Контакты с отравившимся нервно-паралитическим веществом Чарльзом Роули будут проводиться после консультаций с его врачами, отметили в Скотленд-Ярде

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ЛОНДОН, 11 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Британские следователи провели краткий допрос Чарльза Роули, пострадавшего в результате отравления нервно-паралитическим веществом в английском городе Эймсбери. Об этом ТАСС сообщили в среду в Скотленд-Ярде, контртеррористическое подразделение которого отвечает за расследование.

"Сотрудники следственной группы кратко поговорили с Чарли и надеются поговорить с ним еще в предстоящие дни по мере того, как они стараются установить, как он и Дон (Стерджес, его спутница - прим. ТАСС) отравились нервно-паралитическим веществом", - сообщили в столичной полиции. "Все контакты с Чарли будут проводиться после консультаций с его врачами, и мы не дадим дополнительных комментариев о наших контактах с Чарли", - добавили в Скотленд-Ярде.

Как ранее предположило агентство Press Association, основной интерес следствия заключается в том, чтобы установить, где находится емкость с отравляющим веществом, которую пострадавший, предположительно, взял в руки. Полиция до сих пор не смогла найти этот контейнер.

45-летний Роули и его 44-летняя Стерджес 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Вечером 8 июля Скотленд-Ярд сообщил о том, что Стерджес скончалась и что следователи открыли дело об убийстве. Сам Роули пришел накануне в сознание.

Ранее ведущее расследование инцидента в Эймсбери контртеррористическое подразделение полиции Лондона выступило с утверждением, что Стерджес и Роули подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте в Солсбери, предположительно, были отравлены Скрипали. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту в Солсбери.

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Дело Сергея Скрипаля Отравление в Эймсбери
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