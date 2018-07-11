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Украинские пограничники не пропустили в страну российского актера Антона Макарского

Международная панорама
11 июля, 13:09 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 11, июля. /ТАСС

Ему запретили въезд на Украину на три года

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КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Погранслужба Украины не пропустила в страну российского актера Антона Макарского из-за посещения Крыма. Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Вчера пограничники Белгород-Днестровского отряда в пункте пропуска "Маяки" обнаружили гражданина России Макарского А. Во время пограничного контроля <...> установлено, что в 2015 году он незаконно посещал территорию АР Крым, - говорится в сообщении погранслужбы. - Данному гражданину запрещен въезд на Украину сроком на 3 года".

Ранее СБУ запретила въезд в страну более чем 140 российским артистам. В черный список, который периодически пополняется, вошли режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Валентин Гафт, Олег Табаков, Валентина Талызина, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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