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Врачи сообщили об улучшении состояния пострадавшего в Эймсбери

Международная панорама
11 июля, 13:42 дата обновления: 11 июля, 14:12 UTC+3

Чарльз Роули больше не находится в критическом состоянии, рассказала представитель больницы городского округа Солсбери Лора Уилкинсон

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© EPA-EFE/RICK FINDLER

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Состояние пострадавшего при отравлении в Эймсбери 45-летнего Чарльза Роули улучшилось и больше не является критическим. Об этом сообщила в среду представитель больницы городского округа Солсбери Лора Уилкинсон.

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"Я с радостью могу сообщить, что состояние Чарли Роули улучшилось за ночь. Он более не находится в критическом состоянии. Его состояние теперь оценивается как серьезное, но стабильное", - сказала она.

"Чарли еще нужно пройти определенный путь для восстановления, но продемонстрированный прогресс дает нам основания для оптимизма", - добавила Уикинсон, пообещав, что врачи будут самым тщательным образом работать для того, чтобы предоставить ему наилучшую помощь. Как стало известно ранее в среду, британские следователи уже кратко допросили Роули. Как предположило агентство Press Association, основной интерес следствия заключается в том, чтобы установить, где находится емкость с отравляющим веществом, которую пострадавший, предположительно, взял в руки. Полиция до сих пор не смогла найти этот контейнер.

Экспертное мнение

Автор: ДМИТРЯЧЕВ Илья Дмитрячев
Илья

Отравление в Эймсбери: почему история с "Новичком" возвращается

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45-летний Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджес 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Вечером 8 июля Скотленд-Ярд сообщил о том, что Стерджес скончалась и что следователи открыли дело об убийстве. Сам Роули пришел накануне в сознание.

Ранее ведущее расследование инцидента в Эймсбери контртеррористическое подразделение полиции Лондона выступило с утверждением, что Стерджес и Роули подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте в Солсбери, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту в Солсбери.

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