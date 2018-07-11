Врачи сообщили об улучшении состояния пострадавшего в Эймсбери

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Состояние пострадавшего при отравлении в Эймсбери 45-летнего Чарльза Роули улучшилось и больше не является критическим. Об этом сообщила в среду представитель больницы городского округа Солсбери Лора Уилкинсон.

"Я с радостью могу сообщить, что состояние Чарли Роули улучшилось за ночь. Он более не находится в критическом состоянии. Его состояние теперь оценивается как серьезное, но стабильное", - сказала она.

"Чарли еще нужно пройти определенный путь для восстановления, но продемонстрированный прогресс дает нам основания для оптимизма", - добавила Уикинсон, пообещав, что врачи будут самым тщательным образом работать для того, чтобы предоставить ему наилучшую помощь. Как стало известно ранее в среду, британские следователи уже кратко допросили Роули. Как предположило агентство Press Association, основной интерес следствия заключается в том, чтобы установить, где находится емкость с отравляющим веществом, которую пострадавший, предположительно, взял в руки. Полиция до сих пор не смогла найти этот контейнер.

45-летний Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджес 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Вечером 8 июля Скотленд-Ярд сообщил о том, что Стерджес скончалась и что следователи открыли дело об убийстве. Сам Роули пришел накануне в сознание.

Ранее ведущее расследование инцидента в Эймсбери контртеррористическое подразделение полиции Лондона выступило с утверждением, что Стерджес и Роули подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте в Солсбери, предположительно, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту в Солсбери.