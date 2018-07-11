Меркель ответила на критику Трампа по поводу отношений Москвы и Берлина

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла критику президента США Дональда Трампа, заявившего о том, что ФРГ является заложником России в свете сделки по строительству "Северного потока - 2".

"В свете возникшего повода хотела бы сказать, что я сама наблюдала за тем, как часть Германии контролировалась Советским Союзом", - заявила в среду глава правительства ФРГ по прибытии на саммит НАТО в Брюсселе. "Я очень рада, что сегодня мы едины и что можем говорить о том, что проводим самостоятельную политику и принимаем самостоятельные решения", - добавила она.

"Я ожидаю, что дискуссии будут противоречивыми", - сказала канцлер, высказав мнение, что на саммите НАТО "позиции [участников] разойдутся" по ряду вопросов.

Ранее президент США выступил с резкой критикой стран НАТО, одобривших строительство газопровода "Северный поток - 2". Выступая перед журналистами до рабочего завтрака с генсеком НАТО в Брюсселе, он критиковал Германию, назвав ее заложником России и обратив внимание на сделку по строительству "Северного потока - 2".

"Северный поток - 2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

РФ и Германия неоднократно отмечали, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом, который лишен каких-либо политических мотивов. В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель в апреле обозначила роль политических факторов, сопутствующих реализации проекта. По ее словам, строительство газопровода должно быть увязано с гарантией сохранения поставок газа через Украину. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что реализация проекта не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину, если он будет экономически целесообразен.