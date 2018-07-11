Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.07:
$ 62.1
€ 72.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Меркель ответила на критику Трампа по поводу отношений Москвы и Берлина

Международная панорама
11 июля, 14:03 дата обновления: 11 июля, 14:13 UTC+3

Канцлер Германии отметила возможность страны проводить самостоятельную политику

Поделиться
Материал из 1 страницы

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла критику президента США Дональда Трампа, заявившего о том, что ФРГ является заложником России в свете сделки по строительству "Северного потока - 2".

Смотрите также

Трамп назвал Германию заложницей российского газа

Столтенберг: будущее "Северного потока - 2" не входит в компетенцию НАТО

Глава минобороны ФРГ прокомментировала слова Трампа о зависимости Берлина от Москвы

"В свете возникшего повода хотела бы сказать, что я сама наблюдала за тем, как часть Германии контролировалась Советским Союзом", - заявила в среду глава правительства ФРГ по прибытии на саммит НАТО в Брюсселе. "Я очень рада, что сегодня мы едины и что можем говорить о том, что проводим самостоятельную политику и принимаем самостоятельные решения", - добавила она.

 "Я ожидаю, что дискуссии будут противоречивыми", - сказала канцлер, высказав мнение, что на саммите НАТО "позиции [участников] разойдутся" по ряду вопросов.

Ранее президент США выступил с резкой критикой стран НАТО, одобривших строительство газопровода "Северный поток - 2". Выступая перед журналистами до рабочего завтрака с генсеком НАТО в Брюсселе, он критиковал Германию, назвав ее заложником России и обратив внимание на сделку по строительству "Северного потока - 2".

"Северный поток - 2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

РФ и Германия неоднократно отмечали, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом, который лишен каких-либо политических мотивов. В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель в апреле обозначила роль политических факторов, сопутствующих реализации проекта. По ее словам, строительство газопровода должно быть увязано с гарантией сохранения поставок газа через Украину. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что реализация проекта не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину, если он будет экономически целесообразен.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
28-й саммит НАТО
Персоны
Трамп, Дональд Меркель, Ангела Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия Украина Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российская делегация покинула зал заседаний ПА ОБСЕ
2
Делегация РФ может прекратить участие в сессиях ПА ОБСЕ при нарушении регламента
3
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
4
Глава комитета Госдумы Нилов внесет поправку о выходе женщин на пенсию в 60 лет
5
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
6
СМИ: Греция высылает двух российских дипломатов
7
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!