Столтенберг: все страны НАТО поняли сигнал Трампа об увеличении военных расходов

ТАСС, 12 июля. Все страны НАТО ясно поняли поданный президентом США Дональдом Трампом сигнал о необходимости увеличения расходов на оборону. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в четверг по итогам саммита Североатлантического альянса в Брюсселе.

"Все союзники ясно и четко услышали послание президента Трампа. Мы понимаем, что американский президент очень серьезно настроен по вопросу затрат на оборону", - сказал он, добавив, что после вступления Трампа в должность президента, европейские страны направили порядка $41 млрд на свои военные расходы.

США и остальные страны НАТО готовы защищать друг друга перед лицом решительных действий России, отметил он.

"И европейские силы - инфраструктура и разведка - также помогают защищать США, поскольку мы все сталкиваемся с более агрессивной Россией", - сказал он.

По словам генсека, США и остальные страны НАТО вместе выигрывают от сотрудничества своих вооруженных сил в рамках единого альянса. "Присутствие США в Европе жизненно важно для проецирования американской силы на Африку, Азию и Ближний Восток, чтобы предотвратить беспорядки на наших границах, - добавил Столтенберг. - Короче говоря, НАТО умножает силы США".

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Трамп потребовал от всех стран - участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса Трамп предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП.

В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.