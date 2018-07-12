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Столтенберг: все страны НАТО поняли сигнал Трампа об увеличении военных расходов

Международная панорама
12 июля, 15:45 дата обновления: 12 июля, 16:26 UTC+3

США и остальные страны альянса готовы защищать друг друга перед лицом решительных действий России, отметил генсек НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

© EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH

ТАСС, 12 июля. Все страны НАТО ясно поняли поданный президентом США Дональдом Трампом сигнал о необходимости увеличения расходов на оборону. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в четверг по итогам саммита Североатлантического альянса в Брюсселе.

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"Все союзники ясно и четко услышали послание президента Трампа. Мы понимаем, что американский президент очень серьезно настроен по вопросу затрат на оборону", - сказал он, добавив, что после вступления Трампа в должность президента, европейские страны направили порядка $41 млрд на свои военные расходы.

США и остальные страны НАТО готовы защищать друг друга перед лицом решительных действий России, отметил он.

"И европейские силы - инфраструктура и разведка - также помогают защищать США, поскольку мы все сталкиваемся с более агрессивной Россией", - сказал он.

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По словам генсека, США и остальные страны НАТО вместе выигрывают от сотрудничества своих вооруженных сил в рамках единого альянса. "Присутствие США в Европе жизненно важно для проецирования американской силы на Африку, Азию и Ближний Восток, чтобы предотвратить беспорядки на наших границах, - добавил Столтенберг. - Короче говоря, НАТО умножает силы США".

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Трамп потребовал от всех стран - участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса Трамп предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП.

В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.

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