СМИ: Франция приняла 78 мигрантов с судна Aquarius

ТАСС, 12 июля. Группа из 78 мигрантов с судна Aquarius прибыла во Францию в четверг. Об этом сообщает телеканал Franceinfo.

По его данным, мигранты, прибывшие из Эритреи и Судана, идентифицированы французским управлением по защите беженцев и апатридов (OFPRA) как "нуждающиеся в защите и предоставлении убежища". Мигранты получат жилье в нескольких регионах Франции, а также возможность изучать французский язык.

Ранее власти Франции заявляли о намерении принять около восьми десятков мигрантов с Aquarius и еще 52 человека - с судна Lifeline. OFPRA рассмотрены заявки со стороны 135 мигрантов из 630 человек, находившихся на борту Aquarius, прибывшего 17 июня в испанскую Валенсию.