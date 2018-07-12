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СМИ: Франция приняла 78 мигрантов с судна Aquarius

Международная панорама
12 июля, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Им будет предоставлено жилье, а также возможность изучать французский язык, сообщает Franceinfo

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ТАСС, 12 июля. Группа из 78 мигрантов с судна Aquarius прибыла во Францию в четверг. Об этом сообщает телеканал Franceinfo.

По его данным, мигранты, прибывшие из Эритреи и Судана, идентифицированы французским управлением по защите беженцев и апатридов (OFPRA) как "нуждающиеся в защите и предоставлении убежища". Мигранты получат жилье в нескольких регионах Франции, а также возможность изучать французский язык.

Ранее власти Франции заявляли о намерении принять около восьми десятков мигрантов с Aquarius и еще 52 человека - с судна Lifeline. OFPRA рассмотрены заявки со стороны 135 мигрантов из 630 человек, находившихся на борту Aquarius, прибывшего 17 июня в испанскую Валенсию.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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