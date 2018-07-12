Трамп прибыл в Великобританию с рабочим визитом

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прибыл в четверг с рабочим визитом в Великобританию, где пробудет до воскресенья. Самолет главы американской администрации, вылетевший из Брюсселя, где Трамп принимал участие в саммите НАТО, приземлился в аэропорту Станстед. Глава Белого дома в поездке сопровождает супруга Меланья.

Программа визита

Из аэропорта Трамп вылетит вертолетом в резиденцию посла США в Риджентс-парке. Вечером в четверг президент США направится в Бленхеймский дворец в графстве Оксфордшир, где от имени премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в его честь будет дан ужин.

Этот дворец является фамильной резиденцией герцогов Мальборо и местом рождения Уинстона Черчилля (1874-1965). Как информировали в канцелярии главы британского правительства, среди гостей ужина ожидаются бизнес-лидеры, в том числе представители финансового, туристического, инженерного, технологического, фармацевтического, оборонного сектора, а также компаний, действующих в сфере производства продуктов питания и напитков.

В пятницу, 13 июля, Трамп и Мэй побывают на учениях британских и американских военных. Как сообщает британская пресса, в данный момент введен запрет на полеты на низкой высоте над районом, где расположена Королевская военная академия в Сэндхерсте (графство Беркшир). Затем лидеры двух стран проведут переговоры в загородной премьерской резиденции Чекерс. Как уточнили на Даунинг-стрит, стороны обсудят широкий спектр вопросов внешней политики, включая Россию, Brexit и Ближний Восток, а также проблематику торговых отношений, за чем последует рабочий обед и пресс-конференция.

По завершении переговоров с Мэй президент США и первая леди отправятся на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете II в Виндзорский замок. Трамп станет четвертым президентом США, которого монарх примет в своей загородной резиденции. До этого ими были Рональд Рейган в 1982 году, Джордж Буш в 2008-м и Барак Обама в 2016-м. Вечером в пятницу Трамп отправится в Шотландию, где пробудет до воскресенья на принадлежащем ему гольф-курорте Trump Turnberry.

Из Шотландии он вылетит в воскресенье в Хельсинки, где на следующий день пройдет его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Акции протеста

Во время пребывания Трампа в Лондоне и других местах пройдут акции протеста против политики нынешнего главы Белого дома. В четверг они запланированы в Оксфордшире, при въезде в Бленхеймский дворец, а вечером на набережной Темзы. Напротив здания британского парламента должен быть вывешен 100-метровый транспарант против выхода США из Парижского соглашения по климату с надписью "Trump: Climate Genocide".

13 июля в Лондоне запланирована демонстрация под лозунгом "Остановите Трампа". О своем намерении принять в ней участие в интернете уже заявили порядка 60 тыс. человек. Кроме того, в пятницу в центре Лондона состоится 10-тысячный женский марш, который завершится митингом на Трафальгарской площади.

Ранее на специальном телефонном брифинге для журналистов, организованном Белым домом, посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон заявил, что Трамп не опасается протестов, которые пройдут во время его визита в Соединенное Королевство. По словам посла, "президент сфокусирован на целях своего визита, он одобряет возможность свободно выражать свое мнение".