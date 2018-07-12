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Италия не будет увеличивать расходы на оборону

Международная панорама
12 июля, 16:12 дата обновления: 12 июля, 16:38 UTC+3

В настоящее время расходы страны на оборону составляют около 1% ВВП

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте

© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте исключил возможность увеличения расходов на оборону. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в ходе саммита НАТО в Брюсселе.

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"Италия унаследовала определенные обязательства в отношении финансирования НАТО, которым мы не изменяли, поэтому дополнительных расходов не будет", - сказал он.

В настоящее время расходы Италии на оборону составляют около 1% ВВП. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Трамп потребовал от всех стран-участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса Трамп предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса заявил, что все страны НАТО "ясно и четко услышали послание" президента США о необходимости увеличения расходов на оборону.

В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.

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28-й саммит НАТО
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Трамп, Дональд Конте, Джузеппе Столтенберг, Йенс
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