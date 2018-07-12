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Премьер Испании взял на себя обязательство увеличить военные расходы до 2% ВВП

Международная панорама
12 июля, 17:47 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 12, июля. /ТАСС

Педро Санчес уточнил, что "понимает позицию США" по данному вопросу, но напомнил, что Испания пережила серьезный экономический кризис

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БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Председатель правительства Испании Педро Санчес взял на себя обязательство увеличить оборонные расходы страны до 2% ВВП. Соответствующее заявление премьер сделал в четверг на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

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Глава кабмина уточнил, что "понимает позицию США" по данному вопросу, но напомнил, что Испания пережила серьезный экономический кризис. "Мы просим понимания у союзников, - подчеркнул Санчес. - Испания в финансовых взносах не справляется, но нужно смотреть на эволюцию".

"Это правительство берет на себя план действий, намеченный на предыдущих саммитах предыдущими правительствами", - заявил председатель кабмина. "Наше обещание является обязательным, и мы его выполним, - подчеркнул он. - Наше намерение - это достичь поставленных целей к 2024 году". Премьер также напомнил, что Испания "является надежным и активным" союзником по НАТО.

В среду министр обороны пиренейского королевства Маргарита Роблес в интервью радиостанции Cadena SER заявила, что Испания не в состоянии увеличить свои оборонные расходы до 2% ВВП в ближайшей перспективе.

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