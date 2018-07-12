Госсекретарь США призвал союзников присоединиться к экономическому давлению на Иран

ТАСС, 12 июля. Государственный секретарь США Майкл Помпео призвал союзников и партнеров Вашингтона оказать вместе с ним экономическое давление на Иран. Соответствующее сообщение он опубликовал в четверг на своей странице в Twitter незадолго до встречи в Брюсселе с министрами иностранных дел стран Европейского союза и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

"Мы попросим наших союзников и партнеров присоединиться к нашей кампании экономического давления на иранский режим, - написал Помпео. - Мы должны пресечь все источники финансовых средств, которое этот режим использует, чтобы финансировать терроризм и войны, ведущиеся чужими руками. Никогда нельзя предугадать, когда Иран снова может попытаться разжечь терроризм, насилие и нестабильность в одной из наших стран".

Помпео также обвинил Иран в поддержке терроризма и поставке оружия в регионы конфликтов в Ближневосточном регионе. "Иран продолжает направлять оружие по всему Ближнему Востоку, вопиюще нарушая резолюции Совет Безопасности ООН, - написал госсекретарь США. - Иранский режим хочет спровоцировать проблемы везде, где только может. Мы несем ответственность за то, чтобы остановить это".

Обвинения США в адрес Ирана, связанные с терроризмом, звучали ранее неоднократно. Так, 10 июля представитель Госдепартамента утверждал, что Иран использует свои посольства для организации терактов. Официальный представитель иранского МИД Бахрам Гасеми назвал такие обвинения нелепыми и необоснованными и отметил, что подобные высказывания "являются психологической войной против иранских диппредставительств по всему миру".

We ask our allies & partners to join our economic pressure campaign against #Iran’s regime. We must cut off all funding the regime uses to fund terrorism & proxy wars. There’s no telling when Iran may try to foment terrorism, violence & instability in one of our countries next. pic.twitter.com/XHxd3EPaBP — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 12 July 2018