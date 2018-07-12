Македония и НАТО подписали документ о начале переговоров по вступлению страны в альянс

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Премьер Македонии Зоран Заев и генсек НАТО Йенс Столтенберг подписали документ о начале переговоров о вступлении этой страны в альянс, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Македония принимала активное участие в миссиях альянса, способствовала распространению мира и безопасности в Афганистане. Сегодня НАТО продемонстрировала, что дверь в альянс остается открыта", - заявил Столтенберг.

Согласно условиям подписанного документа, Македония сможет стать полноправным членом НАТО, когда введет в действие соглашение с Грецией об урегулировании спора о названии страны, которое сменится на Республика Северная Македония.