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Македония и НАТО подписали документ о начале переговоров по вступлению страны в альянс

Международная панорама
12 июля, 18:59 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 12, июля. /ТАСС

Македония сможет стать полноправным членом организации после введения в действие соглашения с Грецией об урегулировании спора о названии

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БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Премьер Македонии Зоран Заев и генсек НАТО Йенс Столтенберг подписали документ о начале переговоров о вступлении этой страны в альянс, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Македония принимала активное участие в миссиях альянса, способствовала распространению мира и безопасности в Афганистане. Сегодня НАТО продемонстрировала, что дверь в альянс остается открыта", - заявил Столтенберг.

Согласно условиям подписанного документа, Македония сможет стать полноправным членом НАТО, когда введет в действие соглашение с Грецией об урегулировании спора о названии страны, которое сменится на Республика Северная Македония.

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28-й саммит НАТО Политический кризис в Македонии
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Заев, Зоран Столтенберг, Йенс
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