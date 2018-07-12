Минфин США сообщил о возможном ужесточении санкции против КНДР

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Администрация США не только не планирует на данном этапе смягчать режим санкций в отношении КНДР, но и может ужесточить его. Об этом заявил в четверг министр финансов США Стивен Мнучин.

"Прежде всего, позвольте мне сказать, что нет планов ослабления санкций. Совсем наоборот. Санкции были чрезвычайно эффективны", - сказал Мнучин, комментируя на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса перспективы смягчения рестрикций в отношении КНДР.

"В нашем распоряжении сейчас имеются отличные инструменты. Не буду комментировать определенную конкретику по поводу того, что Северная Корея может или не может делать. Я бы просто сказал: не верьте всему, что читаете в прессе", - добавил Мнучин.

Правительство США неоднократно предупреждало в последние недели, что отмены односторонних ограничительных мер США, действующих против КНДР, следует ждать только после того, как Пхеньян начнет предпринимать конкретные действия, направленные на свертывание ядерной программы.