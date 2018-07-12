Агент ФБР Стржок заявил, что его убеждения не повлияли на расследование о России

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Занимавшийся в ФБР вопросами контрразведки Питер Стржок, который в 2016 году написал коллеге о намерении воспрепятствовать избранию Дональда Трампа президентом США, заявил, что его политические взгляды не повлияли на ход расследования приписываемого РФ вмешательства в американские выборы 2016 года. С такими словами Стржок выступил в четверг перед членами юридического комитета и комитета по надзору Палаты представителей Конгресса.

"Ни разу за 26 лет службы мои личные взгляды не влияли на решения, которые я принимал в ходе работы. Это касается и расследования использования экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон личного почтового сервера, и расследования российского вмешательства, и других дел, - заявил он. - Нет доказательств того, что мое личное отношение могло повлиять на работу".

"Я даю показания сегодня, сожалея, что мои письма стали причиной недопонимания и причинили боль людям, которых я люблю, - сказал Стржок. - Как и у многих, у меня были политические предпочтения во время выборов президента, иногда моя критика была грубой. Но она не касалась только какого-то определенного кандидата или партии". Стржок отметил, что критиковал как Дональда Трампа, так и Хиллари Клинтон.

Стржок занимался в ФБР вопросами контрразведки, а также работал в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование приписываемых Трампу связей с РФ. Стржок также участвовал в разбирательстве об использовании Клинтон личного почтового сервера для служебной переписки. Ранее в СМИ попала электронная переписка Стржока и его коллеги, юриста ФБР Лизы Пейдж, с которой его связывали романтические отношения. В письмах, датированных 2016 годом, Стржок написал, что Трамп не станет президентом, заявляя о намерении "остановить это".

Спецпрокурор Мюллер уже больше года ведет расследование утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США. На данный момент спецпрокурор предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.