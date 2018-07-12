Гутерриш объявил о создании нового органа по сотрудничеству в области цифровых технологий

ООН, 12 июля. /ТАСС/. Новый орган по сотрудничеству в сфере цифровых технологий будет создан в Организации объединенных наций. О его создании заявил в четверг на пресс-конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я принял решение о создании панели по сотрудничеству в сфере цифровых технологий", - сказал он. "Новые технологии, такие как блокчейн, возникают каждый день, - указал генсек. - Я вижу ООН как уникальную платформу для диалога во время технического века".

Генсек сообщил, что новый консультативный орган должен через девять месяцев представить ему свои предложения по решению проблем в области цифровых технологий.

Как отметил Гутерриш, цифровые технологии меняют мир и общество, "что делает международное сотрудничество в этой сфере необходимым". "Глобальное сообщество сейчас сталкивается с вопросами этики, прав человека и безопасности в сфере технологий, - продолжил он. - Нужно, чтобы исследователи, политологи, предприниматели, представители гражданского и научного сообщества сели за один стол, обменивались мнениями в этой сфере и предлагали свои решения". "Новая панель поможет нам следовать к выполнению целей устойчивого развития", - уверен он.