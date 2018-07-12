Reuters: США обвинили КНДР в импорте нефтепродуктов в обход санкций

ТАСС, 12 июля. США обвинили КНДР в нарушении санкций Совета Безопасности ООН, ограничивающих импорт в эту страну нефтепродуктов, а также в скрытой перекачке подобных грузов с судна на судно в открытом море. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на документы, которые американское представительство при ООН распространило среди делегаций стран Совбеза.

"Наша информация свидетельствует, что в период между 1 января и 30 мая 2018 года танкеры КНДР по крайней мере 89 раз входили в порты КНДР, чтобы доставить продукты нефтепереработки, незаконно поставленные путем перекачки с судна на судно", - говорится в документе, который США передали в комитет Совбеза по санкциям против КНДР.

При этом, как сообщило Reuters, США потребовали от России и Китая немедленно прекратить любые поставки нефтепродуктов в КНДР.

Совет Безопасности ООН 12 сентября прошлого года принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное там шестое ядерное испытание. Новые меры предусматривают запрет на закупку текстиля из КНДР и поставки в страну газового конденсата.

Кроме того, Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР нефти и продуктов ее переработки: до 500 тыс. баррелей в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года и до 2 млн баррелей (примерно 318 тыс. т) в течение всего 2018 года и последующих лет.

Перед этим Совбез запретил закупки в КНДР морепродуктов, каменного угля, свинца и его руды, а также железной руды и продуктов ее переработки.