Замгенсека НАТО заявила, что Трамп проявил себя настоящим лидером на саммите альянса

БРЮССЕЛЬ 12 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проявил себя настоящим лидером в ходе саммита НАТО в Брюсселе. Об этом заявила в четверг заместитель генсекретаря НАТО Роуз Готтемюллер, выступая на форуме NATO Engages.

По ее словам, Трамп в первую очередь проявил себя как человек, который стремится к тому, "чтобы все союзники несли равные обязательства". "Это было на виду, мы слышали об этом вчера, мы слышали об этом сегодня, - заметила Готтемюллер. - Однако я должна признать, что это привело к очень глубоким и интенсивным обсуждениям за столом переговоров. Лидерство Трампа уже дало свои результаты в виде $41 млрд дополнительных расходов на оборону за 2017-2018 годы, а теперь все союзники поняли, что им необходимо удвоить прилагаемые усилия".

По ее словам, Трамп "проявил себя и с другой стороны". Во время церемонии открытия оркестром, исполнявшим гимн НАТО, дирижировал сам автор гимна. И после того как гимн доиграл, президент США подошел к этому человеку и пожал ему руку. "Для меня это стало свидетельством того, что Трамп как политик хочет установить хорошие связи с НАТО, - сказала заместитель генсека альянса. - Это был очень благородный поступок".

"Мне было приятно посмотреть, как он налаживает связи с людьми. Он делал это очень просто, как с дирижером оркестра, так и с лидерами. Такое лидерство очень важно", - подчеркнула Готтемюллер.