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Помпео вместе с Трампом отправляется в Хельсинки на саммит с Путиным

Международная панорама
12 июля, 21:19 дата обновления: 12 июля, 21:57 UTC+3

Шеф американской дипломатии планирует также провести там переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

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Госсекретарь США Майкл Помпео и президент США Дональд Трамп

Госсекретарь США Майкл Помпео и президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Госдепартамент подтвердил в четверг, что госсекретарь Майкл Помпео отправляется в Хельсинки вместе с президентом США Дональдом Трампом, который встретится 16 июля с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Помпео будет сопровождать в Хельсинки (Финляндия) президента Дональда Трампа, который встретится с президентом России Владимиром Путиным 16 июля", - отмечается в документе.

Дипломат также подчеркнула, что шеф американской дипломатии намерен провести в Хельсинки переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Находясь в Хельсинки, Помпео встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым с целью обсудить ряд вопросов по американо-российской повестке", - пояснила Науэрт. По ее словам, госсекретарь также обсудит двусторонние и региональные вопросы с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

Лавров 4 июля на пресс-конференции заявил, что инициатива о встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран в преддверии саммита исходила именно от Вашингтона.
Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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Темы
Кризис в Сирии Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк) Лавров, Сергей Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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