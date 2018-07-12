Великобритания призвала Россию освободить трех объявивших голодовку украинцев

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Великобритания призвала российские власти к освобождению украинцев Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмир-Усеина Куку, которые, находясь под стражей в РФ, устроили голодовку. Об этом в среду сообщил МИД Великобритании.

"Нас по-прежнему беспокоит благополучие Олега Сенцова, Владимира Балуха и Эмира-Усеина Куку, которые объявили голодовку с требованием к России об освобождения украинских политических заключенных. Содержание их под стражей и многих других украинцев, как представляется, политически мотивировано, и мы призываем российские власти немедленно их освободить. Прискорбно, что российские власти продолжают отказывать международным наблюдательным организациям в доступе к местам содержания, даже когда состояние здоровья этих заключенных ухудшается", - приводит ведомство слова замминистра иностранных дел Алана Данкана.

По утверждению МИД королевства, все трое вышеупомянутых заключенных "были взяты властями РФ под стражу за выражение протеста против незаконной аннексии Крыма". В МИД Великобритании указали, что Сенцов и Балух были осуждены на длительные сроки заключения после судов, которые не отвечали международным стандартам, а судебное разбирательство по делу Куку все еще продолжается. В британском МИД отметили, что получают "все более тревожную информацию" о проявляемом отношении к указанным гражданам, а также об их лечении.

"Организациям, осуществляющим мониторинг за соблюдением прав человека, было отказано в получении доступа к ним и почти к 70 другим политическим заключенным, которых удерживают в Крыму и в Российской Федерации. Украинскому омбудсмену российские власти также отказали в доступе к [перечисленным лицам], несмотря на соглашение между российским и украинским президентами", - заявили в британском МИД.

Дела Сенцова и Куку

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Кроме того, согласно материалам дела, они готовились взорвать памятник Ленину.

Эмир-Усеин Куку обвиняется в причастности к запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев и страны Запада отказались признавать Крым частью России.