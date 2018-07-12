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КНДР и США проведут 15 июля встречу по вопросу репатриации останков американских военных

Международная панорама
12 июля, 21:40 UTC+3

Ранее предполагалось, что такая встреча пройдет 12 июля в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи

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ТАСС, 12 июля. Представители КНДР и США собираются провести 15 июля встречу, в ходе которой будет обсуждаться репатриация останков погибших в годы войны на Корейском полуострове американских военнослужащих. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на Госдепартамент.

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"Сегодня в полдень они [северокорейская сторона] связались с нами и предложили встретиться в воскресенье, - говорится в заявлении руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт. - Мы будем готовы".

Ранее предполагалось, что такая встреча пройдет 12 июля в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи.

Около 7,7 тыс. американских военнослужащих числятся пропавшими без вести со времен Корейской войны 1950-1953 годов. По сведениям Пентагона, представители КНДР заявляли ранее о нахождении у них останков 200 американских военнослужащих.

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