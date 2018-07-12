Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Время трансляции интервью Владимира Путина Fox News определит в понедельник

Международная панорама
12 июля, 21:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июля. /ТАСС

Беседа продлится полчаса, никаких ограничений по темам не предусмотрено

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Время трансляции интервью президента России Владимира Путина телекомпании Fox News по итогам российско-американского саммита в Хельсинки будет определено в понедельник, 16 июля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в четверг представитель телекомпании Кэрли Шанаэн.

"Мы будем более точно знать о времени выхода [интервью] в эфир в понедельник", - сообщила она.

Как сообщила в четверг Fox News, ее корреспондент Крис Уоллес планирует взять интервью у Путина по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. Беседа продлится полчаса, никаких ограничений по темам не предусмотрено.

Как сообщил сам Уоллес в репортаже Fox News, он планирует задать вопросы об итогах саммита, а также по горячим темам - о НАТО, Сирии, Украине, утверждениях о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Как отметили в пресс-службе телеканала, предстоящее интервью президента России американским СМИ будет первым с марта нынешнего года. Для Криса Уоллеса это будет уже второе интервью с президентом России: он беседовал с ним в сентябре 2005 года.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Встреча Путина и Трампа в Хельсинки Разногласия РФ и США в киберпространстве
Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Сирия Россия Украина Финляндия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тестовый самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Жуковский
2
Считавшийся пропавшим в России британский болельщик найден в московской гостинице
3
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
4
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
5
Мамонт Женя удивил ученых
6
Почему Криштиану Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"
7
День Петра и Павла: смысл, история и традиции праздника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!